В Краснодаре хирург без образования попал под следствие после гибели пациентки

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении пластического хирурга, после операций которого одна пациентка скончалась, еще одна сильно пострадала, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в пятницу.

Пластический хирург подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ). По данным следствия, 37-летний мужчина, не имевший соответствующего профессионального образования и подготовки в области пластической хирургии, в январе 2017 года провел операцию по увеличению груди пациентке. После этого у потерпевшей развился пневмоторакс, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Кроме того, в мае 2017 года мужчина проводил операцию по подтяжке живота (абдоминопластике), в результате которой у пациентки развилась тромбоэмболия легочных артерий. Через некоторое время женщина умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Из частной краснодарской клиники, где работал подозреваемый, изъята документация, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается круг других возможных потерпевших.