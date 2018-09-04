Более ста медорганизаций попросили прекратить их деятельность по пластической хирургии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - После вступления в силу нового порядка оказания медицинской помощи по пластической хирургии более ста клиник обратились с просьбой прекратить их деятельность, заявил начальник управления Росздравнадзора Александр Шаронов.

"Как только вступил в силу новый порядок оказания помощи по пластической хирургии, начались проверки выполнения этого порядка, 105 медорганизаций обратились в лицензирующие органы с просьбой прекратить их деятельность по пластической хирургии, посчитали, что не смогут выполнять установленные порядком требования", - сказал Шаронов на пресс-конференции в Москве во вторник.

Отвечая на вопрос, как это отразится на рынке, он сказал: "Могу привести пример. Была вторая по величине в РФ авиакомпания "Трансаэро", кто-то ощутил, что ее теперь нет?"

В свою очередь, главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава РФ, завкафедрой пластической хирургии и реконструктивной хирургии косметологии и клеточных технологий РНИМУ имени Пирогова Наталья Мантурова заявила, что только в Москве насчитывалось около 300 пластических клиник.

Также приводились цифры в 1257 юрлиц, оказывающих услуги пластической хирургии в стране, из них три четверти - частные.

Мантурова рассказала о новом порядке оказания помощи: в частности, в клиниках должны быть отделения реанимации, переливания крови, аппараты рентгенографии, томографы, МРТ.