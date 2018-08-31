Песков заявил, что не слышал от Путина угроз "раздавить украинскую армию"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал в ходе переговоров "нормандской четверки" в 2015 году от Владимира Путина угроз "раздавить украинскую армию".

"Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, слышал ли он такую реплику от президента.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд опубликовал свои мемуары, в которых он рассказывает о переговорах "нормандской четверки" 2015 года. По словам журналистов, в книге содержится информация о том, что Путин угрожал "раздавить украинскую армию".

Песков отметил, что не читал мемуаров французского президента, поэтому не может комментировать выдержки из книги.

"Нормандская четверка" - четырехсторонняя группа глав государств и руководителей МИД стран, которая занимается выработкой решения политической ситуации на Украине. Встречи "четверки" проходят с июня 2014 года.

Ранее сообщалось, что будущий саммит в "нормандском формате" с участием глав России, Украины, Франции и Германии может пройти в Париже. Временные параметры пока не определены.

Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался", - рассказал 20 августа помощник президента России Юрий Ушаков в интервью газете "Известия".