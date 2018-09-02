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Песков назвал некорректным рассказ о Путине и Порошенко в мемуарах Олланда

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Опубликованные бывшим президентом Франции Франсуа Олландом мемуары, в которых сообщается о том, что Владимир Путин якобы в 2015 году обещал Петру Порошенко "стереть в порошок" украинскую армию, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это ненормально. Скорее можно однозначно сказать, что это некорректное раскрытие информации. Подобные "сливы", которые зачастую не соответствуют реальности, они только вредят. Здесь только можно выразить сожаление и еще раз сказать, что российская сторона все-таки всегда старается правила приличия в этой области соблюдать",- сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

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По его словам, он считает некорректным высказывания бывших политиков, которые допускают подобные вещи в отношении действующих политиков.

"Как правило, рассекречиваются и раскрываются какие-то моменты с уже не действующими политиками. И, например, господин Олланд является недействующими политиком, но не совсем корректно, конечно, говорить о тех, кто еще работает, кто исполняет свои обязанности тем более по таким чувствительным сферам, как например, украинские дела", - подчеркнул Песков.

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Теги: Франсуа Олланд, Владимир Путин, Петр Порошенко

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Песков назвал некорректным рассказ о Путине и Порошенко в мемуарах Олланда

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