Пять работников завода в Дзержинске пропали без вести после взрыва

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пять человек числятся пропавшими без вести после взрыва, который произошел в пятницу на заводе им.Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщил журналистам главный инженер предприятия Михаил Лебедев.

"Недосчитываемся пятерых работников завода - по спискам не нашли людей, которые пришли на работу", - сказал он. "Три человека обнаружены (погибшими - ИФ)", - добавил Лебедев.

Он отметил, что в здании цеха, где произошел инцидент, находились 43 человека - это и работники предприятия, и подрядные рабочие, которые занимались бетонными работами. После происшествия работников отправили домой.

Утром в пятницу на территории завода имени Я.М.Свердлова во время производства взрывчатки произошел взрыв в здании утилизации мин. Возник пожар, который позже был потушен. Как сообщалось, в результате взрыва погибли три человека, еще пять пострадали.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.