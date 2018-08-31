Вице-премьер Борисов назвал не лучшим состояние российской космической отрасли

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Руководство страны внимательно следит за ситуацией в космической отрасли, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Вы знаете, какое внимание президент РФ уделяет космической отрасли. Это гордость нашей страны. Вы знаете, что сегодня, надо сказать прямо, она находится не в лучшем состоянии, поэтому за последние месяцы уже проведено два совещания у президента, проведена замена руководства "Роскосмоса", - сказал Борисов журналистам в пятницу.

В июне "Роскосмос" анонсировал кадровые изменения на предприятиях отрасли, позже стало извсетно, что Счетная палата выявила в госкомпании нарушения на 760 млрд руб.