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На трассе под Сочи в потоках воды застрял автобус

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Непогода в Сочи спровоцировала затопления на автодорогах.

"Спасательные работы провели сотрудники Южного поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в Адлерском районе Сочи на трассе Адлер - Красная Поляна, где в бурном потоке воды застряли автомобили и пассажирский автобус", - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в субботу.

Как отмечают в ведомстве, спасатели были вынуждены подплывать к застрявшему в воде транспорту на резиновых лодках.

"Из пассажирского автобуса спасатели эвакуировали порядка 40 человек", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее синоптики предупреждали о непогоде в Сочи. В сообщении отмечалось, что 31 августа и 1 сентября пройдут ливни с грозами, а также возможен подъем уровня воды в реках до критических отметок.

В настоящее время в Сочи облачно с прояснениями временами небольшой дождь, температура воздуха +27 градусов.

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В ночь на субботу в аэропорту Сочи при посадке самолета "Боинг 738" авиакомпании "ЮТэйр", предположительно, из-за осадков произошло самолет выкатился за пределы посадочной полосы, загорелись оба крыла. Минздрав России сообщает о 18 пострадавших, среди которых трое детей. От сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

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