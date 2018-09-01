Путин рассказал о совместном с Азербайджаном создании транспортного коридора "Север-Юг"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал создание транспортного коридора "Север-Юг" одним из перспективных направлений сотрудничества России и Азербайджана.

"Один из наиболее перспективных проектов считаем создание международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями, позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу", - сказал он по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в субботу.

Общая протяженность этой артерии составит более семи тысяч километров, она будет включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильное сообщения. "При этом существенная часть коридора "Север-Юг" пройдет по территориям России и Азербайджана", - сказал Путин.

Работа по отдельным участкам маршрута уже ведется, в будущем году Россия и Азербайджан намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самуш.

Встреча Путина и Алиева состоялась в субботу в Сочи (Бочаров ручей). Президент Азербайджана с 1 сентября находится в России с официальным визитом.