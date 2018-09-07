Осенью Путин посетит Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен в сентябре и октябре нынешнего года посетить с деловыми визитами Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова.

"В конце сентября президент РФ Владимир Путин совершит визит в Азербайджан. Кроме того, 27-28 сентября глава государства примет участие во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На октябрь запланирован визит Владимира Путина в Узбекистан. Информацию об этих заграничных поездках президента "Известиям" подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков", - говорится в публикации.

Кроме того, до конца года Россия примет трехсторонний саммит с участием президентов РФ, Ирана и Азербайджана, отмечает издание.

"Наша очередь проводить встречу. Обсудим с коллегами, когда им удобно", - пояснил "Известиям" Ушаков.