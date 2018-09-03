Бывшего замглавы ФСИН Петербурга будут судить за заказное убийство коллеги

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Под суд в Петербурге вместе с двумя соучастниками пойдет бывший замглавы петербургского управления ФСИН Сергей Мойсеенко, обвиняемый в заказе убийства коллеги Николая Чернова в Ленинградской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ в понедельник.

По версии следствия, в конце 2016 года к Сабиру Садыкову (исполнитель убийства - ИФ) обратился его знакомый Мойсеенко, являющийся заместителем начальника УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с предложением совершить убийство его подчиненного по службе - начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства (Чернова - ИФ). Целью убийства было сокрытие коррупционных преступлений.

"Садыков, в свою очередь, обратился к Игорю Захарову, который в феврале 2017 года в городе Санкт-Петербурге передал ему пистолет системы Макарова (ПМ), снабженный прибором для бесшумной беспламенной стрельбы с патронами", - говорится в сообщении СКР.

Садыков встретился с Черновым 2 марта 2017 года во Всеволожском районе Ленинградской области и несколько раз выстрелил в него, пока тот находился в автомобиле, припаркованном на обочине дороги. Пострадавший был госпитализирован, но через несколько дней скончался в больнице.

В рамках расследования уголовного дела Садыков полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.