Журналистка Гордон решила создать общественное движение

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Журналистка Екатерина Гордон объявила о создании общественного движения, которое в будущем может стать политической партией.

"На данный момент я не готова создавать политическую партию, но я сегодня объявляю о создании гражданского движения, в которое я призываю вступить юристов, правозащитников, активистов", - говорится в видеообращении Гордон, опубликованном на ее сайте в понедельник.

Журналистка отметила, что движение будет заниматься "малыми делами", не будет иметь политического окраса или идеологии. "Мы подадим документы на регистрацию в тот момент, когда мы вместе увидим результат нашей деятельности", - добавила Гордон.

В ее пресс-службе "Интерфаксу" сообщили, что в случае регистрации партия получит название "Партия РОЗ".

Гордон планировала принять участие в выборах президента России в 2018 году, однако не сдала в ЦИК подписи, необходимые для своей регистрации в качестве кандидата. Тогда же представитель Гордон заявил, что она собирается основать собственную политическую партию.