В России за три года уничтожили почти 26 тыс. тонн санкционных продуктов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 6 августа 2015 года по 1 сентября 2018 года уничтожил 25,9 тысычи тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает служба.

За этот период было задержано 26 тыс. 172,4 тонны запрещенной к ввозу продукции. Большая часть из нее - 25 тыс. 168,6 тонны - продукция растениеводства. Продукции животноводства задержано немногим более 1 тыс. тонн.

Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из "санкционных" стран, идет с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года).

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года, в июне этого года - до конца 2019 года.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлажденных или замороженных пищевых субпродуктов.