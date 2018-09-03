Володарский мост в Петербурге отремонтируют после внезапного подъема пролета

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский "Мостотрест" объявил аукцион по замене элементов существующего оборудования системы подъема и разводки пролетного строения Володарского моста.

Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 17 млн 645,5 тысяч рублей. Работы должны быть выполнены не позднее 30 апреля 2019 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 сентября, итоги будут подведены 21 сентября.

Как сообщалось, 25 августа в 20:42 при неустановленных обстоятельствах произошло самопроизвольное поднятие панели разводной части моста имени Володарского со стороны улицы Народной. Это привело к ДТП, в результате водители автомобилей "Лада Калина" и "Ниссан Кашкай", а также пассажир маршрутки получили телесные повреждения.

Предварительно специалистами зафиксированы дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении, вызвавшие упругие деформации "крыла" моста. Это привело к кратковременному поднятию "клюва" разводного пролета приблизительно на 20 см.

Володарский мост был открыт после ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части 24 августа.