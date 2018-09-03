Костромские наркоманы вызвали полицию из-за нападения "диких чаек" в квартире

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Два жителя Костромы стали фигурантами уголовного дела о наркоторговле и краже после обращения в полицию из-за "нападения диких птиц", сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области.

"Двое молодых людей занимались фасовкой наркотических смесей. На третий день "дегустации" на драгдилеров напали дикие чайки и, как утверждали парни, пытались их зарезать. Осознав опасность своего положения, молодые люди пришли к выводу, что "выбирают жизнь", и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Подозреваемые честно признались, что фасовали наркотики. Кроме того, полицейские обнаружили в их квартире несколько краденых велосипедов.

Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 (покушение на сбыт наркотиков) и ст.158 УК РФ (кража).