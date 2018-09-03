Власти Петербурга согласовали еще один митинг оппозиции против пенсионной реформы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Администрация Санкт-Петербурга согласовала митинг оппозиции против повышения пенсионного возраста 16 сентября на площади Ленина, сообщил координатор регионального отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров.

"Только что Смольный согласовал митинг объединенной оппозиции (...). 16 сентября, площадь у Финляндского вокзала. В организаторах практически все политические силы города", - написал он в твиттере в понедельник.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией властей города по этому поводу.

Пивоваров уточнил "Интерфаксу", что организаторам пришлось отказаться от шествия перед митингом.

"Главным нашим требованием было проведение мероприятия в центре города. Нам дали точку напротив Финляндского вокзала", - подчеркнул он.

В единый оргкомитет вместе с Пивоваровым вошли депутаты Законодательного собрания Олег Капитанов (ЛДПР), Борис Вишневский ("Яблоко"), Оксана Дмитриева и Максим Резник ("Партия роста"), Марина Шишкина ("Справедливая Россия") и другие.

Ранее в Смольном разрешили сторонникам Навального провести акцию против повышения пенсионного возраста на площади Ленина 9 сентября. О согласовании акции сообщил координатор петербургского штаба сторонников Навального Денис Михайлов.

2 сентября на площади Ленина прошел согласованный с властями митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. По данным полиции, мероприятие собрало около 1 тыс. человек и прошло без инцидентов и нарушений.