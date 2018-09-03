Минюст предложил ввести уголовную ответственность за склонение детей к опасным действиям

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минюст РФ разрабатывает законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение информации, склоняющей детей к действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью.

"Минюстом России разрабатывается проект ФЗ, направленный на установление уголовной ответственности (в том числе в отношении несовершеннолетних лиц) за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет, информации, склоняющей или иным образом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни или здоровью", - сообщается на официальном сайте ведомства в понедельник.

Соответствующие изменения планируется внести в главу 20 "Преступления против семьи и несовершеннолетних" УК РФ.

В начале июля сообщалось, что государство займется профилактикой рисков и угроз для детей, связанных с использованием интернета. Соответствующие мероприятия должны быть реализованы в 2018-2020 годах. Такой пункт включает утвержденный правительством план на ближайшие два года в рамках "Десятилетия детства".

Согласно концепции информационной безопасности детей, в частности, родители и преподаватели должны быть ознакомлены с новейшими техническими и программными средствами защиты детей от негативной информации. Кроме того, предусмотрено повышение уровня медиа-грамотности и информирования детей, а также их родителей о рисках и угрозах, существующих в интернете.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин выступил за усиление ответственности для организаторов суицидальных и других деструктивных групп в социальных сетях. Он рассказал, что и сам некоторое время назад обратил внимание на проблему подобных групп в соцсетях и даже поднимал ее на совещании Совбеза РФ. "Именно по моей инициативе начали ужесточать законодательство", - добавил Путин.

Глава государства отметил, то "эти крики по поводу свободы интернета и так далее, они, может быть, и правильные, потому что нельзя переходить какие-то грани и душить эту свободу". Вместе с тем, он подчеркнул, что общество должно защищать себя и своих детей. "Интернет, так же как и любая сфера жизни, деятельности человека, должен подчиняться каким-то общим правилам", - сказал президент.

Отдельно глава государства высказался об организаторах таких групп. "Как только находят этих упырей (. . .) Вы бы видели, что это за люди, которые там суицид среди детей продвигают. Пришли к одному забирать - чуть в штаны не наложил. Такие, неудобно, камеры работают, а то бы я сказал", - заметил Путин.