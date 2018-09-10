Роспотребнадзор за шесть лет выявил 50 тысяч сайтов с призывами к суициду и инструкциями

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - За последние шесть лет Роспотребнадзор выявил запрещенные упоминания о способах самоубийства и призывам к нему по более чем 50 тысячах интернет-ссылок, сообщает пресс-служба ведомства.

"За период с 1 ноября 2012 года по 1 сентября 2018 года Роспотребнадзором... проведена экспертная оценка более 54 500 ссылок на страницы сайтов в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на предмет наличия информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к его осуществлению. Из них в 95,4% случаев на страницах сайтов была выявлена запрещенная информация", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора в понедельник.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе, информацию о сайтах с возможно запрещенной информацией о самоубийствах Роспотребнадзор просят проверить из Роскомнадзора. В результате "налажено конструктивное взаимодействие Роспотребнадзора с правоохранительными органами по оперативному обмену информацией о сообществах и группах, пропагандирующих суицидальное поведение среди детей и подростков", говорится в сообщении.

Реализованы предложения Роспотребнадзора по привлечению к работе модераторов групп в соцсетях. Mail.ru Group организовано оперативное выявление и ограничение доступа к суицидальному контенту, распространяемому в социальных сетях "ВКонтакте", "МойМир", "Одноклассники", сообщает ведомство.

Ежегодно 10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. По данным ВОЗ на каждое самоубийство приходится 25 попыток суицида.