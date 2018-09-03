Костин извинился перед экс-главой МИД Великоритании за резкие высказывания

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин принес извинения бывшему министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, сообщила пресс-служба ВТБ.

Выступая в понедельник перед студентами МГИМО, Костин использовал сравнение с экс-главой британского МИДа, чтобы подчеркнуть достоинства стоящего рядом на сцене российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе. Какой-нибудь Джонсон, или прочие... Да черт с ним, на самом деле, англичане, вообще-то, хорошие, умные люди, я с ними очень много сам прожил. Но иной раз смотришь - что ж такое-то происходит? А смотришь на нашего министра (иностранных дел - ИФ), и душа радуется, правильно?", - сказал Костин под аплодисменты аудитории.

"Деятельность господина Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел пришлась на период значительного ухудшения и без того не простых российско-британских отношений. Эмоциональное высказывание господина Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний", - говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении пресс-службы ВТБ.

В нем также отмечается, что Костин "приносит Борису Джонсону свои искренние извинения".

Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании в начале июля.