В Кремле заявили о хорошей памяти на высказывания британских руководителей о Путине

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона не забыла высказывания о президенте РФ Владимире Путине, которые были допущены руководством Великобритании, в том числе экс-министром Борисом Джонсоном, извинений с британской стороны так и не последовало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе и господином Джонсоном, в отношении нашего президента. У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинения не приносил", - сказал Песков журналистам.

Он не стал комментировать эмоциональное высказывание главы ВТБ Андрея Костина в отношении экс-министра иностранных дел Великобритании при сравнении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Во-первых, хочется присоединиться к высокой оценке министра иностранных дел Лаврова, второе - иные высказывания, сделанные руководителем банка, мы комментировать не будем, тем более, вы знаете, что было заявление самого банка", - сказал Песков.

Выступая в понедельник перед студентами МГИМО, Костин использовал сравнение с экс-главой британского МИДа, чтобы подчеркнуть достоинства стоящего рядом на сцене российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе. Какой-нибудь Джонсон, или прочие... Да черт с ним, на самом деле, англичане, вообще-то, хорошие, умные люди, я с ними очень много сам прожил. Но иной раз смотришь - что ж такое-то происходит? А смотришь на нашего министра (иностранных дел - ИФ), и душа радуется, правильно?", - сказал Костин под аплодисменты аудитории. Позднее в тот же день Костин принес Джонсону свои извинения.

Ранее Джонсон неоднократно допускал резкие высказывания в адрес Путина. Он утверждал, что российский президент создал систему "бандитской клептократии" и даже сравнивал его с героем книг о Гарри Поттере - эльфом Добби.