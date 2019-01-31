Дума разработает закон об аптечных сетях

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев заявил о создании в парламенте рабочей группы по подготовке комплексного закона об аптечных сетях.

"На сегодняшний день у нас появилось такое новое явление, как аптечные сети. Но если торговые сети отрегулированы достаточно, то понятие аптечных сетей вообще отсутствует в законе. А это значит, какие-то антимонопольные ограничения, которые существуют в торговых сетях, там отсутствуют", - сказал Исаев журналистам в четверг.

По его словам, одна из проблем современных аптек - продажа дорогих лекарств вместо дешевых, поскольку это дает больше прибыли. Причем зачастую более дешевые, но не менее качественные аналоги покупателям даже не предлагают.

"Это все нуждается в соответствующем регулировании. Мы забыли во многом о том, что такое аптека. Потому что аптека - это не магазин по продаже готовых лекарственных форм, как продажа колбасы или чего-нибудь еще. Аптека должна иметь производственно-провизорский отдел, где по рецепту врача будет изготавливаться лекарство с учетом индивидуальных особенностей пациента", - сказал парламентарий.

Он отметил, что еще одной проблемой аптек является запрет продавать там целый ряд товаров - например, там ограничена продажа питьевой воды.

"Мы договорились о том, что будет создана рабочая группа из представителей всех фракций, профильных комитетов, мы пригласили туда и получили согласие также от Минздрава, Минпромторга, пригласим представителей общественности и подготовим комплексные изменения в законодательстве, которые будут направлены на то, чтобы сделать лекарства более дешевыми и доступными для наших граждан", - сказал Исаев.