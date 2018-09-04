Минюст призвал усилить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минюст России разработал законопроект, предполагающий усиление контроля за программами некоммерческих организаций (НКО) с иностранным участием по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в России.

Текст документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, НКО должны будут уведомлять уполномоченные органы о планируемых мероприятиях по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, если программы финансируются из-за рубежа. Предполагается, что документы должны подаваться не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения программы или подписания соответствующего договора. На ответ организациям для госструктур отводится до тридцати дней.

В том случае, если НКО получит отказ на запрос о проведении профилактической программы, но нарушит его, ей грозит полная ликвидация либо исключение филиала или представительства иностранной НКО из реестра филиалов и представительств международных организаций ‎и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

"Для целей настоящей статьи иностранными источниками признаются иностранные государства, их государственные органы, международные

‎и иностранные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, уполномоченные ими лица и российские юридические и физические лица, получающие денежные средства и иное имущество от указанных источников ‎(за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием ‎и их дочерних обществ)", - отмечается в документе.