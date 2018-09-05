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Минюст разработает для НКО правила согласования программ по профилактике ВИЧ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Перечень критериев, по которым профильные органы будут решать, согласовывать ли программы некоммерческих организаций (НКО) по профилактике ВИЧ-заболеваний, будет выработан позднее, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

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На запрос "Интерфакса", какой орган и по каким критериям будет выносить решение о разрешении или запрете предоставляемых НКО программ профилактики ВИЧ-инфекции, в ведомстве отметили, что эти аспекты будут предусмотрены подзаконными нормативными актами, которые подготовят "с учетом результатов работы по законопроекту".

Накануне Минюст обнародовал на портале общественной экспертизы поправки к закону о предупреждении распространения в РФ ВИЧ-инфекции, согласно которым некоммерческие организации обязаны согласовывать свои программы с властями. Согласно поправкам, в течение четырех рабочих дней после утверждения программы организация должна подать документы в уполномоченный орган исполнительной власти, который в следующие 30 дней принимает и направляет НКО согласие или мотивированное решение о запрете заявленной программы.

Организация, получившая решение о запрете, обязана незамедлительно прекратить деятельность, связанную с программой, а невыполнение этого решения влечет ликвидацию НКО по решению суда по иску Минюста, либо исключение из реестра филиалов и представительств международных организаций, говорится в проекте закона.

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Теги: Минюст РФ

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