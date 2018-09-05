Главные новости
В миреПрокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против СкрипалейВ миреВ ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством ЗахарченкоВ РоссииБывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободу
В России

В главном храме российской армии будут готовить военных священников

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - При главном храме Вооруженных сил России, строительство которого начнется в ближайшее время в подмосковном парке "Патриот", будет действовать центр подготовки военного духовенства, сообщил журналистам замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов.

"Воинский элемент станет основной направленностью этого храма. Мы хотим, чтобы в этом храме нашли отражение не только чисто канонические, церковные вещи. Мы хотим, чтобы этот храм стал не только центром духовного воспитания, но и исторического просвещения", - сказал генерал-полковник в среду на первой встрече с прессой в новой должности.

По его словам, исторически в русской и российской армии роль военного духовенства была очень велика, и ее необходимо вернуть.

Отмечая необходимость такой работы, Картаполов заявил, что "дух военнослужащего, дух солдата - это тоже оружие, мы это можем видеть на примере наших военнослужащих, которые воюют в Сирии, и этот дух надо воспитывать, поскольку он не появляется на пустом месте". "И этим должны заниматься военные священники", - сказал он.

Картаполов выразил уверенность, что посещать новый храм будут не только военнослужащие, члены их семей и сотрудники структур Минобороны, но и другие граждане. Он надеется, что этот храм "станет очередным примером единения всего нашего народа вокруг идеи патриотизма, любви и преданности нашей Родине".

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военное ведомство построит в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" главный храм ВС РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минобороны РФ, Подмосковье

Новости по теме

В России
Минфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пивоМинфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пиво
Как подчеркнули в ведомстве, если с такой инициативой обратится Росалкогольрегулирование, тема будет рассмотренаПодробнее
 Бывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободуБывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободу
Анатолий Зак освободился после перерасчета срока по закону "день за полтора в СИЗО"Подробнее
 Бортовые самописцы разбившегося в Иркутской области Ми-8 переданы специалистам МАКБортовые самописцы разбившегося в Иркутской области Ми-8 переданы специалистам МАК
"Черные ящики" находятся в удовлетворительном состоянииПодробнее
 Группа "Аэрофлот" запросила квоты на 150 иностранных командиров воздушных судовГруппа "Аэрофлот" запросила квоты на 150 иностранных командиров воздушных судов
Ранее глава авиакомпании "Аэрофлот" сетовал на массовый отток российских пилотов в АзиюПодробнее
Финансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшимФинансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшим
Большинство клиентов туроператора получат лишь небольшую часть стоимости аннулированных путевокПодробнее
 "Натали Турс" прекратила туроператорскую деятельность"Натали Турс" прекратила туроператорскую деятельность
Компания проработала на туристическом рынке России 26 летПодробнее
 Титановый завод в Крыму приостановит работу из-за кислотных выбросовТитановый завод в Крыму приостановит работу из-за кислотных выбросов
Власти признали, что в Армянске из-за жары и отсутствия осадков испаряется содержимое кислотонакопителя, покрывая ржавым налетом все вокругПодробнее
 "Яндекс" обжаловал решение суда об удалении пиратского контента по иску "Газпром-медиа""Яндекс" обжаловал решение суда об удалении пиратского контента по иску "Газпром-медиа"
Ранее Мосгорсуд наложил обеспечительные меры по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер"Подробнее
 ЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Навального на YouTubeЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Навального на YouTube
По мнению Роскомнадзора, у компании есть все инструменты, чтобы не допустить нарушения законодательстваПодробнее
 Читавший непристойные проповеди священник из Татарстана запрещен в служенииЧитавший непристойные проповеди священник из Татарстана запрещен в служении
По мнению епархии, Владимир Головин также создал сомнительную финансовую схему, замкнутую на членов его семьиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Гости Венецианского кинофестиваля12 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПрокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против СкрипалейВ миреВ ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством ЗахарченкоВ РоссииБывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободуВ миреЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАВ миреВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВ миреСША согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе

Минобороны РФ сообщило об атаке четырех самолетов на объекты террористов в Идлибе

Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"

Задержка с выдачей прокатного удостоверения возникла из-за закона, запрещающего демонстрировать свастику, что вызывает вопросы даже к картине о преступлениях нацистов Подробнее

США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика

Кумин обжаловал отказ Мосгорсуда снять Собянина с выборов мэра столицы

Армянские дзюдоисты не приедут на ЧМ в Баку из соображений безопасности

Полиция Великобритании связала инциденты в Солсбери и в Эймсбери в единое расследование

Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро

В главном храме российской армии будут готовить военных священников

Белорусское правительство посчитало, что граждане едят слишком много картошки

Стадион "Спартака" будет носить название "Открытие Арена" до 2023 года

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 6 сентября

Эстонский офицер и его отец задержаны за шпионаж в пользу РФ

Toyota отзовет более миллиона автомобилей из-за риска возгорания двигателей

Скандальный стартап Theranos прекратит существование

В МИД РФ заявили, что данные обвиняемых по "делу Скрипалей" россиян ни о чем не говорят

Ким Чен Ын принял южнокорейскую делегацию в Пхеньяне

Регионы будут отчитываться перед Генпрокуратурой о делах по "экстремистским" статьям

Обвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюдения

Обвиняемые в отравлении Скрипалей россияне попали в объектив камеры видеонаблюденияЭто произошло незадолго до отравления, а позже полиция обнаружила в их номере отеля следы "Новичка" Подробнее

Счетная палата проверит сбоившую информационную систему Росреестра

В издательстве объяснили отказ продать екатеринбургской школьнице сборники стихов

Арестованный в Дании теплоход "Новая Земля" отправился в рейс

РЖД опровергли планы по созданию Южного вокзала в Москве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');