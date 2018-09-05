В главном храме российской армии будут готовить военных священников

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - При главном храме Вооруженных сил России, строительство которого начнется в ближайшее время в подмосковном парке "Патриот", будет действовать центр подготовки военного духовенства, сообщил журналистам замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов.

"Воинский элемент станет основной направленностью этого храма. Мы хотим, чтобы в этом храме нашли отражение не только чисто канонические, церковные вещи. Мы хотим, чтобы этот храм стал не только центром духовного воспитания, но и исторического просвещения", - сказал генерал-полковник в среду на первой встрече с прессой в новой должности.

По его словам, исторически в русской и российской армии роль военного духовенства была очень велика, и ее необходимо вернуть.

Главный храм Вооруженных сил построят в парке "Патриот"https://t.co/JqRtfyPhmn

Министерство обороны РФ намерено построить в военно-патриотическом парке "Патриот" главный Храм Вооруженных сил. Комплекс должен появиться к 75-летию Победы в pic.twitter.com/XKHo0EfbdB — Vesti24 (@Vesti24me) 5 сентября 2018 г.

Отмечая необходимость такой работы, Картаполов заявил, что "дух военнослужащего, дух солдата - это тоже оружие, мы это можем видеть на примере наших военнослужащих, которые воюют в Сирии, и этот дух надо воспитывать, поскольку он не появляется на пустом месте". "И этим должны заниматься военные священники", - сказал он.

Картаполов выразил уверенность, что посещать новый храм будут не только военнослужащие, члены их семей и сотрудники структур Минобороны, но и другие граждане. Он надеется, что этот храм "станет очередным примером единения всего нашего народа вокруг идеи патриотизма, любви и преданности нашей Родине".

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военное ведомство построит в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" главный храм ВС РФ.