Петиция о наказании начальства ярославской колонии за пытки собрала более 150 тыс. подписей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Почти 158 тысяч человек подписали интернет-петицию с требованием привлечь к ответственности руководство ярославской исправительной колонии N1, где год назад подвергли пыткам осужденного.

"В ярославской колонии N1 регулярно происходят пытки. Нужно это прекратить! Требуем увольнения и самого сурового наказания начальника и всех причастных к многочисленным пыткам осужденных", - говорится в обращении.

"Новая газета" в конце июля опубликовала видеозапись избиения осужденного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация вызвала общественный резонанс. Расследованием дела о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) занимается центральный аппарат Следственного комитета России. Арестованы 11 сотрудников ярославской ИК-1, еще один находится под домашним арестом.

В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их. По данным издания, видео сделано примерно в декабре 2016 года.

После публикации нового видео СКР возбудил новое дело о превышении должностных полномочий, по которому были арестованы еще два сотрудника ИК-1.