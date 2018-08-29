Еще один сотрудник ярославской колонии арестован за избиение осужденных

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля в среду арестовал сотрудника ИК-8 Сардора Зиябова до 20 сентября, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова.

Следственный комитет России в среду сообщил о задержании двух сотрудников ярославской колонии Зиябова и Дмитрия Никитенко после публикации второго видео с избиениями заключенных в "Новой газете".

В минувший четверг фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как фигурировавшие на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года.