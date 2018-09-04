Сотрудник центра "Э" по СКФО стал фигурантом дела о пытках током

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Отдел по расследованию особо важных дел СК РФ по Карачаево-Черкесии (КЧР) возбудил уголовное дело по заявлению местного жителя о пытках в полиции после задержания.

"31 августа в следственное управление поступило заявление 38-летнего жителя КЧР о пытках, примененных в отношении него сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО, среди которых был и замначальника второго отдела этого ведомства", - сообщает управление СК РФ по КЧР.

В своих показаниях потерпевший отметил, что "сотрудники полиции Центра "Э" склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению, а после того, как он отказался, его пытали, в том числе электрическим током".

Судмедэксперты выявили у потерпевшего кровоподтеки на голове, а также поверхностную рану правой кисти, "которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока".

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего заместителя начальника второгого отдела Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Устанавливается круг свидетелей, запрошены характеристики на ряд сотрудников Центра по противодействию экстремизму, проводятся оперативные мероприятия.