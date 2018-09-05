СКР возбудил новое дело о нарушении неприкосновенности частной жизни Джигарханяна

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Новое уголовное дело возбуждено по факту обнародования видеокадров из частной жизни народного артиста СССР Армена Джигарханяна, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Евгений Парфенов.

"Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело о незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ (ч. 1 ст. 137 УК РФ)", - сказал Парфенов.

По его словам, артист знает о возбуждении нового уголовного дела и признан по нему потерпевшим.

Основанием для начала нового уголовного расследования стала демонстрация 5 декабря 2017 года на одном из федеральных телеканалов видеоролика с мобильного телефона, который снимала и комментировала бывшая жена и экс-директор театра Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. На записи народный артист предстает в неприглядном виде, а сам ролик адвокат назвал "непристойным".

Дело о слежке

В настоящее время мировой суд рассматривает первое уголовное дело в отношении Цымбалюк-Романовской, по которому она обвиняется в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ (ч. 1 ст. 137).

По версии следствия, экс-гендиректор театра "организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра Джигарханяна видеокамеры, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях скрытого видеонаблюдения".

Джигарханян потребовал возмещения морального ущерба в несколько миллионов рублей. В рамках уголовного дела суд наложил арест на банковскую ячейку, принадлежащую бывшей супруге артиста.

Мировой суд Кунцевского района Москвы 27 ноября 2017 года расторг брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской.