Самарские ученые изобрели космический двигатель на смеси спирта с водой

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П.Королева (ранее - СГАУ) разработали двигатель для наноспутников, который открывает возможность создания надежной и недорогой системы их маневрирования на орбите, сообщает пресс-служба вуза в четверг.

"В качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта. Малая молекулярная массы воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования. А добавление спирта (порядка 40% смеси) предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах", - говорится в пресс-релизе.

Максимальная масса полностью заправленной инновационной двигательной установки составляет 1,55 кг. Ожидаемый суммарный импульс скорости - не менее 80 м/с.

Разработчики отмечают, что подобные двигатели можно поставить на любой наноспутник формата CubeSat (куб со сторонами 10 см при весе не более 1,33 кг, в составе одного спутника допускается до трех таких кубов - ИФ).

Разработанный в самарском вузе наноспутник SamSat-218 отправился на орбиту в апреле 2016 года во время первого пуска с космодрома Восточный. Однако вскоре сигнал со спутника был потерян. По одной из версий, потеря сигнала могла быть связана с сильным вращением аппарата вокруг своей оси.