Американские истребители сопровождали российские Ту-95МС при полете над северными морями

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США", - сказано в пресс-релизе.

В Минобороны отмечают, что "летчики Дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана".

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении.