В России

ВКС России в 2019 году получат Ту-95МС с модернизированным двигателем

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - С 2019 года на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России начнут поступать стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС с усовершенствованным двигателем, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

"Завершаются государственные совместные испытания Ту-95МС с модернизированной силовой установкой. После окончания ГСИ самолеты с двигателем НК-12МПМ начнут поступать на вооружение", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что первые Ту-95МС с модернизированным двигателем военные получат уже в 2019 году.

По словам источника, модернизированная силовая установка НК-12МПМ позволит самолету значительно расширить рубежи досягаемости без дозаправки в воздухе и вдвое увеличить количество единиц носимого оружия.

В апреле прошлого года гендиректор "Туполева" Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что Ту-95МС с модернизированной силовой установкой НК-12МПМ вышел на государственные совместные испытания. Он отметил, что этот двигатель позволяет улучшить летные характеристики самолета, а также увеличить его полезную нагрузку.

По словам главы "Туполева", по окончании этих испытаний Минобороны примет решение о том, какое количество Ту-95МС будет оснащено модернизированным двигателем.

В августе Конюхов сообщил агентству, что в ходе испытаний стратегический ракетоносец Ту-95МС с модернизированным двигателем подтверждает заявленные характеристики.

Как сообщалось, в 2019 году Минобороны России планирует получить на вооружение четыре Ту-95МС, прошедших ремонт с модернизацией.

"Ввести в боевой состав четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95", - заявил министр обороны Сергей Шойгу, говоря о планах на 2019 год в ходе итоговой коллегии ведомства в декабре.

Самолеты Ту-95МС, как и Ту-160, являются воздушным компонентом ядерной триады.

Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

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Теги: Россия, ВКС, Ту-95

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