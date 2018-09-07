ФАС прекратила дело о координации "АвтоВАЗом" цен дилеров на техобслуживание

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело, возбужденное в отношении ПАО "АвтоВАЗ". Дело касалось нарушения антимонопольного законодательства в связи с выявленными признаками координации деятельности официальных дилеров компании по проведению техобслуживания (ТО) автомобилей.

"Комиссия ФАС России приняла решение о прекращении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО "АвтоВАЗ". <...> Анализ сведений о стоимости услуг по техническому обслуживанию автомобилей показал, что большинство уполномоченных дилеров оказывало услуги по ценам, отличным от регламентированных цен, установленных ПАО "АвтоВАЗ", - отмечается в сообщении ФАС.

С учетом выявленных обстоятельств, комиссия службы решила прекратить рассмотрение дела в отношении "АвтоВАЗа" в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее рассмотрение дела несколько раз переносилось, заседание планировалось провести 2 октября.

Как сообщалось, ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале. При этом в соответствии с дилерским договором "АвтоВАЗ" имеет право выплачивать дилеру премии за выполнение "определенных условий".

"Необходимость приведения цен на техобслуживание в дилерских центрах в соответствие с рекомендованными и внесение корректировок в работу сервисных центров обусловлены обязанностью дилеров участвовать в акциях и выполнять все условия акций для получения премий, зафиксированных в дилерском договоре", - сообщалось в материалах ведомства.

"Таким образом, при неучастии в акциях, указанных в информационных письмах, дилер фактически утрачивает возможность конкурировать с дилерами, участвующими в акциях ПАО "АвтоВАЗ", - отмечала ФАС.

По результатам проверки деятельности "АвтоВАЗа" ФАС пришла к выводу, что часть уполномоченных дилеров руководствовалась в своей деятельности ценами, рекомендованными автопроизводителем, что могло привести к установлению и поддержанию цен на услуги ТО.

ФАС отмечала также, что по состоянию на 12 сентября 2017 года 290 дилеров не входили в одну группу лиц с ПАО "АвтоВАЗ" и, таким образом, могут рассматриваться в качестве координируемых лиц.

По мнению ФАС, стимулирование "АвтоВАЗом" своих дилеров посредством акций при устранении конкуренции между дилерами привело к созданию условий, вынуждающих дилеров руководствоваться ценами на техническое обслуживание, установленными "АвтоВАЗом".