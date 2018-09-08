Сотрудник ФСИН Татарстана покончил с собой на работе

Согласно проекту правительства, ограничение не коснется Москвы, Хабаровского края и Амурской области Подробнее

Долю гастарбайтеров в строительстве в РФ собрались ограничить на уровне 80%

Ранее специалисты не исключали возможность кислотных дождей из-за испарений с химзавода Подробнее

Метеорологи заверили, что прошедшие в Крыму дожди не были кислотными

Удалить рекламу просили российские власти, так как считают ее незаконной Подробнее

7 сентября 09:39

Экс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе

Игорь Комаров сменил Михаила Бабича, который ранее был назначен послом РФ в Белоруссии Подробнее

7 сентября 08:38

ВС РФ уточнит позицию по делам об экстремизме в соцсетях

По данным "Ведомостей", суд предложит проверять, действительно ли у человека был злой умысел, и учитывать число просмотров материала Подробнее

6 сентября 19:30

В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климата

В России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле, и на ближайшие 30-40 лет сценарий предопределен Подробнее

6 сентября 18:55

Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе

Документ предусматривает уголовную ответственность за отказ в приеме на работу гражданина предпенсионного возраста Подробнее

6 сентября 17:24

"Единая Россия" предложила отдавать конфискованные у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд

Партия внесла в Госдуму первый пакет поправок к пенсионной реформе Подробнее

6 сентября 15:29

Forbes составил список самых богатых семей России