Сотрудник ФСИН Татарстана покончил с собой на работе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Обстоятельства самоубийства инспектора отдела охраны исправительной колонии №19 (Казань) выясняют в Татарстане, начата служебная проверка. Факт суицида сотрудника колонии агентству "Интерфакс" подтвердили в управлении ФСИН по Татарстану.
"Младший инспектор отдела охраны исправительной колонии №19, находясь на посту, совершил самоубийство (...) в субботу в 1:51", - сказал собеседник агентства.
Происшествие зафиксировано камерой видеонаблюдения. Предсмертной записки не обнаружено. По предварительной информации, причиной суицида могли послужить семейные обстоятельства.