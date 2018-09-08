СКР возбудил дело по факту пыток в колонии в Керчи

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту избиений заключенных в исправительной колонии №2 в Керчи (Крым), говорится в ответе СКР правозащитникам "Гулаг-инфо".

По сообщениям управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", говорится в письме ведомства, копия которого размещена в субботу на сайте проекта по защите прав заключенных.

Уполномоченный по правам человека в республике Крым Людмила Лубина потвердила "Интерфаксу" возбуждение дела, но не сообщила подробности.

"Ко мне были обращения по поводу избиений сотрудниками колонии, была проверка, возбуждено уголовное дело. Детали я вам называть не могу и не буду - это к следствию. Была неблагополучная ситуация, возбудили дело по факту - это однозначно. Факт был в этом году", - сказала крымский омбудсмен.

"Мне не нравится ситуация в той колонии, которая была, мне она всегда не нравилась. То, что возбудили дело - это часть и моей работы, и часть работы ОНК (Общественной наблюдательной комиссии - ИФ)", - добавила Лубина.

"Интерфакс" не располагает комментарием главного следственного управления СКР по Крыму. Крымское управление ФСИН не комментирует ситуацию.