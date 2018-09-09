Единоросс Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 21,38% протоколов на досрочных выборах губернатора Амурской области лидирует с 58,72% голосов кандидат от "Единой России" Василий Орлов, сообщила агентству "Интерфакс Дальний Восток" секретарь облизбиркома Татьяна Ныркова.

"Обработаны бюллетени на 161 участке по выборам губернатора. По предварительным результатам, лидирует Василий Орлов с 58,72% голосов. Следом идет кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина - 23,4 % избирателей. У Сергея Левицкого от "Справедливой России" 7,67 %, у Натальи Глазковой от партии "За женщин России" на данном этапе 6,32%", - сообщила Ныркова.

По дополнительным выборам депутата Госдумы получены данные 162 участков (21,51 % протоколов). Здесь лидирует Андрей Кузьмин (ЛДПР) с результатом 34,92 %, следом идет Татьяна Ракутина (КПРФ) - 27,1%, на третьем месте по предварительным результатам Кирилл Зимин (Справедливая Россия) - 13,75 %, Геннадий Гамза (Коммунистическая партия Коммунисты России) - 10, 24%, Галина Никишина (Партия пенсионеров) -8,63%.