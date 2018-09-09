На выборах главы Новосибирской области лидирует врио губернатора

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 91,41% протоколов участковых комиссий на досрочных выборах губернатора Новосибирской области лидирует врио главы региона Андрей Травников, сообщила журналистам председатель облизбиркома Ольга Благо.

"Анатолий Кубанов набирает 11,87%, Георгий Михайлов - 3,4%, Дмитрий Савельев - 17,2%, Андрей Травников - 64,68%", - сказала Благо.

По ее словам, итоговое заседание облизбиркома, на котором будут утверждены итоги выборов, должно состояться во вторник.

Явка на выборы составила 28,9%.

На выборах губернатора в 2014 году действующий глава региона Владимир Городецкий, на тот момент также временно исполнявший обязанности главы региона, набрал 64,97% голосов. Участвовавший в предыдущих выборах Кубанов получил тогда 13,49%, Савельев - 18,82%.

В досрочных выборах губернатора Новосибирской области в воскресенье участвуют Травников ("Единая Россия"), Савельев (ЛДПР), вице-спикер Заксобрания региона Кубанов ("Справедливая Россия") и замдиректора ООО "Центр правовой помощи" Георгий Михайлов ("Народный альянс")

Травников был назначен врио губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года после ухода в отставку Владимира Городецкого, чьи полномочия истекали в 2019 году.