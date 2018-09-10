Врио губернатора Красноярского края Усс одержал победу на выборах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Красноярского края Александр Усс набрал 60,19% по итогам обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.

"В настоящее время обработаны все 100% протоколов. По итогам лидирует Александр Усс ("Единая Россия"), он набрал 60,19% голосов, у Егора Бондаренко (ЛДПР) - 23,4%, у Александра Лымпио ("Справедливая Россия") - 12,32%", - сказал Подушкин.

По его данным, всего участие в голосовании приняли 28,94% избирателей края, это 568 тыс. 221 человек

Глава краевого избиркома также отметил, что серьезных нарушений на выборах губернатора не зарегистрировано.