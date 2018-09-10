Путин назвал демографическую ситуацию одной из главных проблем Дальнего Востока

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал одной из важнейших задач для Дальнего Востока решение демографических проблем - в прошлом году из региона уехало на 17 тыс. человек больше, чем прибыло.

"Наш важнейший приоритет решения демографических проблем - стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока", - заявил Путин в понедельник на заседании президиума Госсовета.

Он сказал, что "миграционный отток постепенно сокращается, но фактом остается то, что люди по-прежнему все-таки уезжают".

Путин сообщил, что в прошлом году уехало на 17 тыс. человек больше, чем приехало на Дальний Восток.

"Вызывает особую озабоченность, что 70% уехавших - это люди трудоспособного возраста. И это на фоне экономического роста в макрорегионе и большой потребности в кадрах здесь, на Дальнем Востоке", - заявил Путин.

По его словам, "людей не устраивают сегодняшние условия для жизни, Дальний Восток здесь по-прежнему отстает".