Цивилев победил на досрочных выборах главы Кемеровской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев набрал 81,29% голосов по результатам обработки 100% протоколов на выборах главы региона, следует из данных областной избирательной комиссии.

Наименьшее количество голосов за Цивилева отдали в Междуреченске и Центральном районе Новокузнецка. Наибольшее - в Яйском и Киселевском районах.

На втором месте с 4,99% кандидат от ЛДПР Игорь Украинцев, на третьем с 4,95% член КПРФ Владимир Карпов.

По предварительным данным, явка составила 66,47%.

На предыдущих губернаторских выборах в 2015 году победил Аман Тулеев, за которого проголосовали более 96% избирателей.

В Кузбассе на пост губернатора претендовали шесть кандидатов: секретарь областного комитета КПРФ В.Карпов, Татьяна Протас от "Справедливой России", депутат областного совета региона предыдущего созыва И.Украинцев от ЛДПР, от "Единой России" - не состоящий в партии врио главы Кузбасса С.Цивилев, от "Патриотов России" - председатель комитета регионального отделения партии Юрий Скворцов, а также уполномоченная по защите прав предпринимателей Кузбасса, представитель "Партии Роста" Елена Латышенко.

Досрочные выборы были объявлены после того, как в апреле текущего года Тулеев покинул пост губернатора из-за пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".