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В Минздраве заявили, что мужчины на Дальнем Востоке умирают вдвое чаще женщин

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева заявила, что на Дальнем Востоке мужская смертность вдвое выше женской.

"Даже здесь у нас (на Дальнем Востоке - ИФ), если взять всех мужчин, которые умерли, 80% - это мужчины молодого возраста. И кроме того, в 2,3 раза превышает смертность мужчин, чем женщин на Дальнем Востоке", - сказала Яковлева журналистам в понедельник в кулуарах Восточного экономического форума.

По ее словам, молодой возраст - это от 29 до 50 лет, а на первое место по причинам смерти выходят не болезни, а "внешние причины".

Ранее в понедельник на заседании президиума Госсовета Яковлева заявила, что на Дальнем Востоке "внешние причины" смертности обгоняют основную причину смертности в России и в мире - сердечно-сосудистые заболевания. К внешним причинам относятся смерти от злоупотребления алкоголем, смерти в ДТП, пояснила она.

Яковлева уточнила, что к внешним причинам, среди прочего, также относят насильственные смерти и суициды.

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