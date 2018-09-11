На главу Минздрава Камчатки завели дело о растрате не менее 22 млн рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о растрате не менее 22 млн рублей против министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко, сообщает во вторник Следственный комитет РФ.

"Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Уголовные дела по этой же статье возбуждены в отношении еще двух фигурантов - адвоката и учредителя коммерческой организации.

По версии следствия, преступление было совершено в 2017 году. Фигуранты провели сделку по покупке по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники №3. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению, отмечают в СКР.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. "Проведены обыски и осмотры в домах фигурантов по уголовному делу, а также в министерстве здравоохранения Камчатского края, поликлинике №3, в торгово-промышленной палате Камчатского края и коммерческой организации", - подчеркивается в сообщении.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте.