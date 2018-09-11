Прокурора в Уфе задержали с поличным при получении взятки в 5 млн рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Прокурор Советского района Уфы задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии во вторник.

"10 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан, в здании прокуратуры Советского района Уфы задержан с поличным при получении взятки в размере свыше 5 млн рублей (44-летний - ИФ) прокурор", - говорится в сообщении.

В отношении него в понедельник возбуждено уголовное дело о получении взятки, совершенном в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила, что проверочные мероприятия, послужившие основанием для задержания прокурора, были проведены по согласованию с Генпрокуратурой РФ. "Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры", - подчеркнула пресс-служба.