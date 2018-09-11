Сергей Иванов сообщил, что угроза исчезновения дальневосточного леопарда в РФ миновала

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что угроза исчезновения дальневосточного леопарда в России миновала.

"Работа пяти-семи лет привела к главному результату - сейчас угрозы исчезновения дальневосточного леопарда, самого редкого подвида леопардов, живущих на планете, уже нет. Когда их было 30, это было близко к красной черте, совсем близко. Сейчас их около ста, хотя все равно мало", - заявил Иванов журналистам при посещении национального парка "Земля леопарда" на юго-западе Приморья.

Поездка организована в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

По словам Иванова, в зоопарках мира в настоящее время живет около 300 дальневосточных леопардов. "Моя заветная мечта - в мире в зоопарках сейчас живет около 300 дальневосточных леопардов, а в дикой природе всего сто. Я бы очень хотел, чтобы было наоборот", - поделился спецпредставитель президента РФ.

Иванов отметил, что хищнику уже не хватает места на "Земле леопарда", в связи с чем нацпарк ждет расширение. "Решив одну проблему, часто сталкиваешься с тем, что появилась новая. Очень скоро территории нацпарка станет мало для популяции дальневосточного леопарда. И на повестку становится вопрос о выделении новых территорий в Приморском крае, где когда-то жил леопард. То есть о возвращении в исторические места обитания наших леопардов - гордости России", - сказал Иванов.

Он добавил, что к охране редчайшей кошки активно подключаются российские и зарубежные компании, и это позволяет вкладывать деньги в развитие нацпарка. "Что касается будущих планов - основное, что можно было сделать - сделано, за счет фондов, пожертвований, крупных и не очень крупных компаний и физических лиц. Счастье леопарда в том, что это очень красивая кошка. Люди и компании, в том числе зарубежные, стали спонсорами АНО "Дальневосточный леопард", - сообщил он.

Как сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", в рамках поездки Иванов и глава департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Алексей Титовский провели совещание, где уделили внимание планам по расширению территории национального парка на юг и созданию кластера "Леопарды на Гамова".

В 2017 году АНО "Дальневосточные леопарды" получила в дар и оформила в собственность земельный участок в пределах бывшего оленепарка в районе поселка Андреевка Хасанского района. Эта территория граничит с Дальневосточным морским заповедником. Кроме того, здесь неоднократно фиксировали дальневосточного леопарда и амурского тигра.

На совещании гендиректор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало рассказала о ходе работы по подготовке проектной документации, необходимой для решения вопроса о расширении нацпарка. Следующим этапом в этом направлении станет передача Минприроды России проекта постановления о присоединении нового кластерного участка к национальному парку на рассмотрение в правительство РФ.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных хищных кошек на планете. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 животных. В 2017 году на территории нацпарка зафиксировано 84 взрослых особи и 19 котят. В России эти хищники обитают только в Приморском крае, при этом около 70% живут на территории национального парка "Земля леопарда". За последние сто лет ареал редкой кошки сократился в сорок раз, но сейчас рост популяции заставляет леопардов расселяться за пределы нацпарка.