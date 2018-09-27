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Самка дальневосточного леопарда родила в преклонном возрасте

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ученые приморского нацпарка "Земля леопарда" зафиксировали самку старше десяти лет с котенком впервые за историю его существования. Директор парка Виктор Бардюк сообщил об этом в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

По данным ученых, дальневосточный леопард живет около 13-14 лет, а репродуктивный возраст самок около восьми лет. Этот факт изменил представления о репродуктивном возрасте редкого животного.

Ученые получили уникальный снимок благодаря фотоловушкам. Люди зовут пожилую самку Софией. В 2011 году на нее надели радиоошейник для слежения, но несколько лет назад сигнал потерялся и ее судьба была под вопросом. Новые данные получили только благодаря фотоловушкам. София до сих пор носит ошейник, хотя он должен был отстегнуться автоматически. Тем не менее, она без помех живет и растит котенка.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных хищных кошек на планете. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 животных. В 2017 году на территории нацпарка зафиксировано 84 взрослых особи и 19 котят. В России эти хищники обитают только в Приморском крае, при этом около 70% живут на территории национального парка "Земля леопарда". За последние 100 лет ареал редкой кошки сократился в 40 раз, но сейчас рост популяции заставляет леопардов расселяться за пределы нацпарка.

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Теги: дальневосточный леопард, Земля леопарда, Приморье

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