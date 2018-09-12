Главные новости
В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокМоскваВ Москве с понедельника похолодает до нуля градусовВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы
В России

Самолет экстренно сел в Хабаровске, не долетев до Южно-Сахалинска

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Авиаборт, вылетевший из Шереметьево в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

"Борт благополучно приземлился в Хабаровске в 7:36 местного времени (00:36 МСК). Во время полета одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание. На земле борт встречала бригада медиков ", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Заболевшего пассажира сняли с борта и отправили в одну из больниц города.

"Самолет находится на дозаправке. В ближайшее время он продолжит полет", - отметил представитель пресс-службы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Хабаровск
В России
Минфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игромановМинфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов
В поправках министерства говорится также об ограничении максимальной суммы ставокПодробнее
 Медведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательстваМедведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательства
По словам главы правительства, нужно "не надувать щеки", а следить за тем, как будут работать предлагаемые измененияПодробнее
 Пятеро депутатов Госдумы пройдут проверку на коррупциюПятеро депутатов Госдумы пройдут проверку на коррупцию
Наталья Поклонская сообщила, что речь идет о членах фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия"Подробнее
 Директор Росгвардии вызвал Навального на поединокДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединок
Золотов пообещал сделать из оппозиционера "хорошую, сочную отбивную"Подробнее
В "ЕР" собрались лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформуВ "ЕР" собрались лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу
В партии ждут, что депутат будет трактовать это решение как расправу за борьбу с коррупциейПодробнее
 В РКК "Энергия" подтвердили переход главного конструктора средств выведения в S7 SpaceВ РКК "Энергия" подтвердили переход главного конструктора средств выведения в S7 Space
Полномочия Игоря Радугина истекли наканунеПодробнее
 На главу Минздрава Камчатки завели дело о растрате не менее 22 млн рублейНа главу Минздрава Камчатки завели дело о растрате не менее 22 млн рублей
По версии следствия, Татьяна Лемешко и подельники купили по завышенной стоимости нежилые помещения для нужд городской поликлиникиПодробнее
 Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера класса "Афрамакс"Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера класса "Афрамакс"
В портфеле заказов судоверфи "Звезда" сейчас десять таких танкеровПодробнее
 Олег Сенцов составил завещание на свое творчествоОлег Сенцов составил завещание на свое творчество
По словам режиссера, из-за голодовки он начал страдать от гипоксииПодробнее
 Крупнейшие в современной истории России учения начались на ВостокеКрупнейшие в современной истории России учения начались на Востоке
В маневрах задействованы 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков, более тысячи самолетов и вертолетов и 80 кораблейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 сентября6 фото
11 сентября
Фотохроника 11 сентября
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокМоскваВ Москве с понедельника похолодает до нуля градусовВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете ГосдумыВ РоссииКрупнейшие в современной истории РФ учения начались на ВостокеЭкономикаAlibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpressВ миреНебензя предостерег международную коалицию от угроз в адрес России

Минтранс поддержал создание в РФ нового лоукостера

Рынок акций США вырос во вторник вслед за восстановлением технологического сектора

РФ потребовала от США объяснить отказ в допуске нового самолета Ту-214

Самолет экстренно сел в Хабаровске, не долетев до Южно-Сахалинска

Три самолета ВМС США провели разведку в районе действий кораблей ВМФ РФ

Верховный суд проверит законность приговора украинцу Сущенко

Саакашвили назвал возможного выгодоприобретателя легализации марихуаны в Грузии

Глава Пентагона назвал удар по Сирии предупреждением для Асада

США собираются предотвратить применение химического оружия Подробнее

В штате Виргиния ввели режим ЧП из-за приближения урагана "Флоренс"

Суд в Москве арестовал второго участника акции против повышения пенсионного возраста

Пашинян призвал Кочаряна и брата Саргсяна вернуть "украденные у народа" деньги

Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Ирану под председательством Трампа

Минэнерго США понизило оценку нефтедобычи в стране на 2019 год на 200 тыс. б/с

МИД Франции встревожила угроза возвращения домой боевиков из-за операции в Идлибе

СК начал проверку из-за посадки в Симферополе самолета с неисправным шасси

В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Флоренс"

США пообещали поддерживать Киев в борьбе за автокефалию Украинской церкви

В Москве арестован обвиняемый в нападении на росгвардейца участник акции 9 сентября

Что произошло за день: вторник, 11 сентября

Золотов вызывает Навального на дуэль, Поклонскую хотят лишить поста в ГД, в Москву приходит похолодание Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');