Британец умер в самолете Ханой - Лондон до экстренной посадки в Сочи

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Подданный Великобритании скончался на борту самолета, совершавшего трансатлантический перелет из Вьетнама в Лондон, не дождавшись экстренной посадки в Сочи.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, Boeing 787 выполнял рейс из Ханоя в Лондон. "Но подлете к Сочи командир доложил о приступе у пассажира из Великобритании и запросил экстренную посадку", - сказал источник.

Самолет благополучно приземлился в Сочи. Однако поднявшиеся на борт медики помочь мужчине не смогли, он скончался еще до приземления.