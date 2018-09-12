Один человек погиб в результате пожара на химзаводе в Дзержинске

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ожоги в результате возгорания на предприятии "Карбохим" в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

"По предварительной информации, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 кв.м. с последующим возгоранием. На месте происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги - он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают в соцсетях, что пожару предшествовал громкий хлопок, в ближайших домах "чуть не вышибло окна". Также пользователи делятся фотографиями с места происшествия, на которых видно черные клубы дыма.

Как сообщается на сайте ООО НПО "Карбохим" (Дзержинск, Нижегородская область), предприятие работает с 1992 года, является крупным поставщиком химических материалов в России.

Основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски, кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5".