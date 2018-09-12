Ликвидирован пожар на химпредприятии в Нижегородской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали возгорание на предприятии "Карбохим" в городе Дзержинске Нижегородской области, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал.

В региональном управлении МЧС уточнили, что площадь пожара составила 800 кв. метров.

Сообщение о происшествии поступила в среду в 10:23 мск. По предварительной информации, на территории предприятиязагорелся разлитый растворитель.

На месте происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован.

На сайте "Карбохим" (Дзержинск, Нижегородская область) сообщается, что предприятие работает с 1992 года, является крупным поставщиком химических материалов в России.

Это уже второй подобный инцидент в Дзержинске за последнее время. 31 августа взрыв произошел на территории завода имени Я.М.Свердлова, в здании утилизации мин во время производства взрывчатки. Затем там возник пожар на площади 80 кв. м. Погибли 5 человек.