В Твери проверят информацию о жестоком избиении семилетней девочки школьницей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Тверской области начали проверку после появления в СМИ информации об избиении школьницей семилетней девочки, которая госпитализирована с тяжелыми травмами, сообщается в среду на сайте СУ СКР по региону.

"В эфире одного из региональных телеканалов выявлен сюжет, в котором женщина сообщает об избиении ее семилетней племянницы. Как озвучивается в телеэфире, 9 сентября в доме, расположенном по улице Громова города Твери, девочка на вид 9-10 лет ремнем с железной пряжкой избила первоклассницу, затем, угрожая ей ножом, потребовала выйти с ней на улицу, где малолетней удалось убежать", - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится в больнице с черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом костей лица.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.