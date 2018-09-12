Пилот погиб при падении легкомоторного самолета в Ульяновской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета в Ульяновской области в среду. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

"Самолет выполнял сельскохозяйственные работы и по неустановленной пока причине упал. Предварительно, пилот погиб", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инцидент произошел около 12:20 в районе поселка Тагай Майнского района.

На место происшествия выехали следователи.