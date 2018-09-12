Сотни домов в Казани остались без холодной воды

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Казани устраняют последствия аварии, в результате которой оказался обесточен водопроводный узел и 150 тыс. жителей одного из районов города остались без холодной воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в среду.

По информации ведомства, около полудня среды на пересечении улиц Аграрная - Жиганова произошло повреждение кабеля. В результате аварии оказался обесточен Восточный водопроводный узел Казани.

"Без холодного водоснабжения остались 340 многоквартирных жилых домов, 860 частных жилых домов, 124 административных здания, 26 детских садов, восемь школ, две гостиницы и три котельные в Советском районе Казани. Это 150 000 человек, из них 1600 детей", - говорится в пресс-релизе.

Организован подвоз воды.